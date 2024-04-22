Abdullah Avcı: "Taraftara kupa borcumuz var"

"Bana Türkiye Kupası'nı getirin" diyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, çarşamba günü Karagümrük ile oynanacak olan yarı final karşılaşmasında hata istemiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Taraftara kupa borcumuz var'
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22 Nisan 2024 12:53
Kayserispor galibiyetiyle ligde üçüncülük iddiasını güşlendiren ve moral bulan Trabzonspor, çarşamba günü sahasında Karagümrük ile oynayacağı Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçını düşünmeye başladı.

Kayseri'de sergilenen futboldan çok memnun kalan ve soyunma odasında takımına teşekkür eden Abdullah Avcı, hafta içi çıkacakları mücadele için de kısa bir konuşma yaptı.

Sezonu kupayla bitirmenin önemine dikkat çeken 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Taraftarımıza bunu borçluyuz" dedi.

Avcı, "Sizden Türkiye Kupası'nı sitiyorum . İlk maçta avantajlı skoru alıp rövanşa rahat çıkalım. Sonrasında ise final ve hedefe ulaşmak olmalı. Camiaya bu mutluluğu yaşatmalıyız" ifadelerini kullandı.

KAPTANLAR GÖREV BAŞINA

Bu arada takımın deneyimli isimleri Visca, Bardhi ve Uğurcan da arkadaşlarına hata yapma şansları olmadığını anlatacak.  

 
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