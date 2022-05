Abdullah Avcı'nın gözü üç Beşiktaşlı'da

üper Lig'i kasıp kavurarak şampiyon olan Trabzonspor, yeni sezonun kadro planlamasına geçen yıl olduğu gibi yine erken başladı.Başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı bir araya gelerek isimleri belirlerken, çalışmalar için de start verildi.Önünde ilk hedef olarak Şampiyonlar Ligi Play- Off maçı bulunan bordo-mavililerde öncelik Türkiye'deki oyuncular. Sol bek, sağ bek, sağ stoper, defansif orta saha, sol kanat ve forvet transferi yapacak olan Karadeniz ekibi, Uğurcan'ın ayrılması durumunda bir de kaleci alacak.İlgilendiği isimler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlayan Fırtına'nın Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Güven Yalçın ile bonservisi Schalke 04'te olan Can Bozdoğan ve tapusu Chelsea'de bulunan Michy Batshuayi ile ilgilendiği ortaya çıktı.Bu oyuncuların yanı sıra Antalyaspor'dan Fernando da listede yer alıyor. Beşiktaş'ın Güven ve Can ile devam etmek istediği belirtilirken, Batshuayi'nin durumu henüz netleşmedi.Bu sezon attıklarından çok kaçırdıklarıyla eleştirilen Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü, kariyerinde 6 farklı takımda forma giydi.21 yaşındaki orta saha, Almanya alt yaş milli takımlarında 19 maçta23 yaşındaki forvet, Leverkusen altyapısından Beşiktaş'a 2018'de geldi. Beşiktaş yönetimi, Güven Yalçın ile anlaşamadı.