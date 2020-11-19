Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi öncesinde izlenecek politikayı belirlemek için teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcu izleme komitesi ile bir araya gelecek.



Yapılması muhtemel transferler ve istediği oyuncu kriterlerini komite ile paylaşacak olan Avcı'nın, transfer politikasını kökten değiştirmeyi düşündüğü öğrenildi.



Takımın yaş ortalamasından oldukça memnun olan Avcı'nın yapılması muhtemel transferlerin yaş ortalamasını da yine bu seviyede tutmayı amaçladığı da öğrenildi.







