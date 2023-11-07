Abdullah Avcı'dan taraftarlara çağrı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik adamın sözleri şu şekilde:
"Her şey çok iyi. Şehirde de, burada da öyle. Bugün, geçen haftanın son toplantısını yaptık. Dosyayı kapattık. Fenerbahçe maçı bitti artık. Bütün isteğimiz, arzumuz Konyaspor maçında artık. Özellikle son süreçte yakaladığımız enerjiyi Konyaspor maçına yansıtmak istiyoruz. Bunu yansıtmak için en büyük desteğimiz cuma günü taraftarımızı stadyuma bekliyoruz. Biz onlar olduğu sürece çok daha iyisini yapıyoruz. Geçen hafta yoktular ama bütün her yerde bizimle birlikte olduklarını, enerjilerini hissettik. Bugün artık fiilen içinde olmalarını, destek vermelerini istiyoruz. Güzel bir cuma akşamı, taraftarımızla birlikte, iyi bir oyun, Trabzonspor'a yakışan bir oyun, bir takım olmak istiyoruz. Umarım bunun karşılığını alarak devam etmek istiyoruz."
Deneyimli teknik adamın sözleri şu şekilde:
"Her şey çok iyi. Şehirde de, burada da öyle. Bugün, geçen haftanın son toplantısını yaptık. Dosyayı kapattık. Fenerbahçe maçı bitti artık. Bütün isteğimiz, arzumuz Konyaspor maçında artık. Özellikle son süreçte yakaladığımız enerjiyi Konyaspor maçına yansıtmak istiyoruz. Bunu yansıtmak için en büyük desteğimiz cuma günü taraftarımızı stadyuma bekliyoruz. Biz onlar olduğu sürece çok daha iyisini yapıyoruz. Geçen hafta yoktular ama bütün her yerde bizimle birlikte olduklarını, enerjilerini hissettik. Bugün artık fiilen içinde olmalarını, destek vermelerini istiyoruz. Güzel bir cuma akşamı, taraftarımızla birlikte, iyi bir oyun, Trabzonspor'a yakışan bir oyun, bir takım olmak istiyoruz. Umarım bunun karşılığını alarak devam etmek istiyoruz."