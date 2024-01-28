Abdullah Avcı'dan takıma uyarı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşılaşması öncesi oyuncularını uyardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan takıma uyarı!
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28 Ocak 2024 12:35
Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayan ve son 2 karşılaşmayı kaybeden Trabzonspor, Kasımpaşa'yı devirip beyaz bir sayfa açmak istiyor.

Pazartesi günü Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesi takıma uyarılarda bulunan Abdullah Avcı'nın, "Kazanmak gibi kaybetmek de futbolda var. Ancak mücadele etmemenin bahanesi olamaz. Trabzonspor büyük kulüptür, reaksiyon verir. Herkesin bunun ciddiyetinde olmasını istiyorum" dediği öğrenildi.

Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısında deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-1'lik skorla mağlup etmişti.

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