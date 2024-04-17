Abdullah Avcı'dan oyunculara uyarı!

Süper Lig'de üçüncülük hedefi olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kalan 6 hafta için oyuncularını uyardı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan oyunculara uyarı!
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17 Nisan 2024 11:35
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kalan 6 hafta için futbolcularını uyardı.

Üçüncülük avantajını iyi kullanmaları gerektiğini futbolcularına aktaran Avcı, "3 puan önemli. Ama ciddiyet ve dikkat de çok önemli. Oyuna ve disipline sadık bir takım istiyorum" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanına gidecek.

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