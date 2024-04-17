Abdullah Avcı'dan oyunculara uyarı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kalan 6 hafta için futbolcularını uyardı.
Üçüncülük avantajını iyi kullanmaları gerektiğini futbolcularına aktaran Avcı, "3 puan önemli. Ama ciddiyet ve dikkat de çok önemli. Oyuna ve disipline sadık bir takım istiyorum" dedi.
Trabzonspor, Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanına gidecek.
Üçüncülük avantajını iyi kullanmaları gerektiğini futbolcularına aktaran Avcı, "3 puan önemli. Ama ciddiyet ve dikkat de çok önemli. Oyuna ve disipline sadık bir takım istiyorum" dedi.
Trabzonspor, Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanına gidecek.
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