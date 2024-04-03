Abdullah Avcı'dan karar: Trezeguet ve Umut Bozok

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor'a konuk olacak Trabzonspor'da hücum hattındaki eksikler teknik heyeti düşündürüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan karar: Trezeguet ve Umut Bozok
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03 Nisan 2024 15:23
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bugün Tümosan Konyaspor'a konuk olacak. Karadeniz ekibi karşılaşmanın son hazırlığını dün gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki taktik ağırlıklı antrenmandan sonra Konya'ya hareket etti.

Hücum hattındaki eksikler zorlu müsabaka öncesi teknik heyeti düşündürüyor. Paul Onuachu'nun sakat, Enis Destan'ın ise sarı kart cezalısı olması nedeniyle teknik patron Abdullah Avcı kadroda zorunlu değişiklik yapacak. Avcı santrfor pozisyonunda Trezeguet veya Umut Bozok'a şans tanıyacak. Trezeguet sol kanatta görev yaptığı 20 lig maçında 9 gol, 4 asiste imza attı. Kadroya geri dönen Umut Bozok ise 8 maçta 1 gol kaydetti.

Abdullah Avcı'nın santrfor bölgesinde büyük olasılıkla Trezeguet'ye görev vereceği bildirildi. Umut Bozok'un 11'de maça başlaması halinde Mısırlı futbolcu yine sol kanatta yer alacak.

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