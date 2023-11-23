Abdülkerim Bardakcı yılların acısını çıkarıyor

Türk futbolunun son döneminin en büyük başarı hikayelerinden birini Abdülkerim Bardakcı yazıyor….
Konyaspor altyapısından yetiştikten sonra 6 farklı takıma kiralık gönderilen, yeşil-beyazlılarda formayı Teknik Direktör İsmail Kartal döneminde alan Abdülkerim, kariyer basamaklarını 2 yıl içinde çok hızlı çıktı.
28 yaşında transfer olduğu Galatasaray'da rotasyon oyuncusu olması beklenen tecrübeli stoper, performansıyla hakkındaki ön yargıları tek tek yıktı.
YENİLGİYİ UNUTTURDU
Sarı kırmızılılardaki ilk sezonunda Marcao'yu unuttururken Nelsson'la birlikte geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından oldu. Davinson Sanchez transferi sonrasında ise Danimarkalıyı kulübeye hapsettirdi. Üstelik bunu Şampiyonlar Ligi'nde yerli oyuncu zorunluluğu yokken başardı. Abdülkerim, A Milli Takım'da da performansıyla parlarken ilk 11'de olduğu 6 maçta Türkiye yenilgi yüzü görmedi (5G-1B).
GALLER'İ BEZDİRDİ
A Milli Takım'ın son oynadığı Galler deplasmanında da 90 dakika sahada kalıp savunmada geçit vermeyen Abdülkerim, rakibi hem fiziksel hem zihinsel olarak bezdirdi. Santrfor Brennan Johnson ile maç içinde yaşadığı gerginlikte geri adım atmayan tecrübeli stoper karşılaşma sonrasında Gallerli oyuncuları "C'mon, c'mon (Haydi, haydi)" sözleriyle psikolojik olarak baskı altına aldı.
Konyaspor altyapısından yetiştikten sonra 6 farklı takıma kiralık gönderilen, yeşil-beyazlılarda formayı Teknik Direktör İsmail Kartal döneminde alan Abdülkerim, kariyer basamaklarını 2 yıl içinde çok hızlı çıktı.
28 yaşında transfer olduğu Galatasaray'da rotasyon oyuncusu olması beklenen tecrübeli stoper, performansıyla hakkındaki ön yargıları tek tek yıktı.
YENİLGİYİ UNUTTURDU
Sarı kırmızılılardaki ilk sezonunda Marcao'yu unuttururken Nelsson'la birlikte geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından oldu. Davinson Sanchez transferi sonrasında ise Danimarkalıyı kulübeye hapsettirdi. Üstelik bunu Şampiyonlar Ligi'nde yerli oyuncu zorunluluğu yokken başardı. Abdülkerim, A Milli Takım'da da performansıyla parlarken ilk 11'de olduğu 6 maçta Türkiye yenilgi yüzü görmedi (5G-1B).
GALLER'İ BEZDİRDİ
A Milli Takım'ın son oynadığı Galler deplasmanında da 90 dakika sahada kalıp savunmada geçit vermeyen Abdülkerim, rakibi hem fiziksel hem zihinsel olarak bezdirdi. Santrfor Brennan Johnson ile maç içinde yaşadığı gerginlikte geri adım atmayan tecrübeli stoper karşılaşma sonrasında Gallerli oyuncuları "C'mon, c'mon (Haydi, haydi)" sözleriyle psikolojik olarak baskı altına aldı.
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