Abdülkerim Bardakcı golünde Ahmet Çalık'ı andı

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, eski takımı Konyaspor'un ağlarını havalandırdı.
Geçen sezon başında yeşil-beyazlı ekipten transfer edilen Abdülkerim, mücadelenin 63. dakikasında şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Abdülkerim, 90+3. dakikada ise skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.
İlk golün ardından yedek kulübesine giden 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray ile Konyaspor'da da forma giyen merhum milli futbolcu Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu ve "Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazılı tişörtü kaldırdı.
Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Süper Lig'de 3, toplamda ise 4 gole ulaştı.
Geçen sezon başında yeşil-beyazlı ekipten transfer edilen Abdülkerim, mücadelenin 63. dakikasında şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Abdülkerim, 90+3. dakikada ise skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.
İlk golün ardından yedek kulübesine giden 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray ile Konyaspor'da da forma giyen merhum milli futbolcu Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu ve "Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazılı tişörtü kaldırdı.
Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Süper Lig'de 3, toplamda ise 4 gole ulaştı.
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