Abdülkerim Bardakcı en golcü sezonunu yaşıyor

Sparta Prag karşılaşmasında Galatasaray'ın golünü atan Abdülkerim Bardakcı, bu sezon resmi maçlarda 6. kez ağları havalandırdı.
Tecrübeli savunma oyuncusu, daha önce Trendyol Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ile Türkiye Kupası'nda birer kez topu filelerle buluşturmuştu.
Abdülkerim Bardakcı, bir sezonda kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaştı.
Tecrübeli savunma oyuncusu, daha önce Trendyol Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ile Türkiye Kupası'nda birer kez topu filelerle buluşturmuştu.
Abdülkerim Bardakcı, bir sezonda kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaştı.
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