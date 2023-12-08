Abdülkerim Bardakcı, Adana Demirspor maçında oynayacak mı?

Galatasaray'da Adana Demirspor karşısında sakatlığı süren Sanchez forma giyemeyecek. Zaha ve Kaan Ayhan'ın riske edilmesi beklenmiyor. Angelino, zorunlu satın alma maddesi takılıyor, Abdülkerim hakkında ise son karar maç saatine doğru verilecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim Bardakcı, Adana Demirspor maçında oynayacak mı?
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08 Aralık 2023 11:41
Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi sakatlıkları bulunan oyuncuların durumları netleşiyor.

Sarı-Kırmızılı ekipte, Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Adana Demirspor karşısında oynamayacak. Sanchez'in sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilmişti. 27 yaşındaki savunmacı, sakatlığından dolayı Manchester United ile Pendikspor karşılaşmalarında oynayamamıştı.

KOPENHAG'A SAKLANABİLİR

Aslan'da ayrıca Kopenhag deplasmanı öncesi riske edilmesi düşünülmeyen Zaha ile Kaan Ayhan'ın forma giymeleri beklenmiyor. Sol bek Angelino'nun ise zorunlu satın alma maddesine 2 maç kaldığı için bugün şans bulamayacağı tahmin ediliyor. İspanyol futbolcu son maçını Kopenhag'a karşı oynayabilir.

BİRKAÇ KURGU DENENDİ

Stoperde Nelsson'un partnerinin kim olacağı merak edilirken, teknik heyetin Abdülkerim ile ilgili son kararı maç saatine doğru vereceği öğrenildi. Okan Buruk, sahada olmak isteyen tecrübeli futbolcuyu buna rağmen riske etmeyebilir. Şimdilik bu pozisyona Kerem Demirbay hazırlanıyor. 

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