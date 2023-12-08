Abdülkerim Bardakcı, Adana Demirspor maçında oynayacak mı?

Aslan'da ayrıca Kopenhag deplasmanı öncesi riske edilmesi düşünülmeyen Zaha ile Kaan Ayhan'ın forma giymeleri beklenmiyor. Sol bek Angelino'nun ise zorunlu satın alma maddesine 2 maç kaldığı için bugün şans bulamayacağı tahmin ediliyor. İspanyol futbolcu son maçını Kopenhag'a karşı oynayabilir.

Stoperde Nelsson'un partnerinin kim olacağı merak edilirken, teknik heyetin Abdülkerim ile ilgili son kararı maç saatine doğru vereceği öğrenildi. Okan Buruk, sahada olmak isteyen tecrübeli futbolcuyu buna rağmen riske etmeyebilir. Şimdilik bu pozisyona Kerem Demirbay hazırlanıyor.



