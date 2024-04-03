Abdülkerim Bardakcı, 9 maç sonra formasına kavuştu

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de 9 maç sonra ilk 11'deki formasına kavuştu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim Bardakcı, 9 maç sonra formasına kavuştu
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03 Nisan 2024 11:51
Galatasaray'da bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen 29 yaşındaki milli stoper Abdülkerim Bardakcı, Hatayspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 9 maç sonra ilk 11'deki formasına kavuştu.

Tecrübeli savunmacı, en son Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray derbisinde 11'de yer almıştı.

Trabzonspor derbisinden sonra sakatlanan Bardakcı, ligde 9 hafta sonra sarı-kırmızılı formayı giyerken, son maçına ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Karagümrük karşısında çıktı.  

 
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