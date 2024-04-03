Abdülkerim Bardakcı, 9 maç sonra formasına kavuştu

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen 29 yaşındaki milli stoper Abdülkerim Bardakcı, Hatayspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 9 maç sonra ilk 11'deki formasına kavuştu.
Tecrübeli savunmacı, en son Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray derbisinde 11'de yer almıştı.
Trabzonspor derbisinden sonra sakatlanan Bardakcı, ligde 9 hafta sonra sarı-kırmızılı formayı giyerken, son maçına ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Karagümrük karşısında çıktı.
Tecrübeli savunmacı, en son Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray derbisinde 11'de yer almıştı.
Trabzonspor derbisinden sonra sakatlanan Bardakcı, ligde 9 hafta sonra sarı-kırmızılı formayı giyerken, son maçına ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Karagümrük karşısında çıktı.