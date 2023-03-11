Abdülkadir Ömür'e özel görev!

Geçen sezon 38 maçta görev alıp 7 gol, 3 asistle rekor kıran Abdülkadir Ömür, 2-1 kaybedilen HangiKredi Ümraniye sınavının en iyisiydi.



Bu dönem genelde sağ kanatta oynatılan, bu nedenle performansı olumsuz etkilenen 23 yaşındaki 10 numara, şu ana kadar 32 karşılaşmada sahaya çıktı ve 1 gol, 1 asist üretti.



Ümraniyespor karşılaşmasında iki kez direğe takılan Ömür, pazar günü Adana Demir maçında takımın en önemli silahlarından olacak.



Genç maestronun, takımın emanet edildiği Orhan Ak ile iyi anlaştığı gözlerden kaçmıyor. Ak'ın Ömür'den daha çok sorumluluk almasını istediği belirtildi.





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