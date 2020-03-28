Abdoulay Diaby, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Sporting'ten 1 sezonluğuna kiraladığı Abdoulay Diaby, Beşiktaş'ta çıktığı 29 maçta 3 gollük performans ortaya koymuştu.İstikrarsız görüntüsü sebebiyle teknik direktör Sergen Yalçın tarafından fazla tercih edilmeyen Malili kanat oyuncusu, geleceğiyle ilgili olarak Beşiktaş'ın Yönetimi'nden şok bir talepte bulundu.28 yaşındaki futbolcunun, menaceri aracılığıyla Siyah-Beyazlı idarecilerle temas kurup,dediği öğrenildi. Yönetim, profesyonel olarak oyuncuya sezon sonunu işaret etse de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.