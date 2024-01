ABD Milli Basketbol Takımı, Olimpiyat kadrosu için 41 ismin yer aldığı oyuncu havuzunu duyurdu.



LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant ve Joel Embiid gibi NBA yıldızları, 12 oyuncudan oluşacak ABD Olimpiyat erkek basketbol takımında yer alması beklenen isimlerin başında geliyor.



Olimpiyat kadrosu, 26 Temmuz'da başlayacak olan Paris Oyunları'na yakın bir zamanda belirlenecek.



ABD Milli Takımı genel menajeri Grant Hill tarafından seçilen ve daha sonra bazı isimlerde değişiklik yapılabilecek olan oyuncu havuzunda ise şu isimler yer alıyor:



Bam Adebayo (Miami Heat)

Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers)

Paolo Banchero (Orlando Magic)

Desmond Bane (Memphis Grizzlies)

Scottie Barnes (Toronto Raptors)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Mikal Bridges (Brooklyn Nets)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Jimmy Butler (Miami Heat)

Alex Caruso (Chicago Bulls)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

De'Aaron Fox (Sacramento Kings)

Paul George (LA Clippers)

Aaron Gordon (Denver Nuggets)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

James Harden (LA Clippers)

Josh Hart (New York Knicks)

Tyler Herro (Miami Heat)

Jrue Holiday (Boston Celtics)

Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

Kyrie Irving (Dallas Mavericks)

Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Cam Johnson (Brooklyn Nets)

Walker Kessler (Utah Jazz)

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Chris Paul (Golden State Warriors)

Bobby Portis (Milwaukee Bucks)

Austin Reaves (Los Angeles Lakers)

Duncan Robinson (Miami Heat)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Derrick White (Boston Celtics)

Trae Young (Atlanta Hawks)



2004, 2008 ve 2012 Olimpiyatlarında forma giyen 39 yaşındaki James, Paris'te oynadığı takdirde ABD'nin en yaşlı Olimpiyat erkek basketbol oyuncusu rekorunu kırabilir (Larry Bird, 35, 1992).



James Tokyo Oyunları'nda yer almamayı tercih etmiş ve aynı yıl Cleveland Cavaliers'ı NBA şampiyonluğuna taşıdıktan sonra dinlenmek için 2016 Rio Oyunları'nı da es geçmişti.



Henüz Olimpiyatlarda oynamamış en büyük ABD'li basketbol yıldızı olarak görülen Curry de Tokyo Oyunları'nda forma giymemiş ve 2016 Olimpiyatları'ndan ise diz ve ayak bileği sakatlıkları da dahil olmak üzere çeşitli nedenleri öne sürerek çekilmişti.



Durant, son üç Olimpiyatta maç başına sayı bakımından ABD'ye liderlik etmiş ve Tokyo'da Carmelo Anthony'nin Amerikalı oyuncular arasındaki Olimpiyat sayı rekorunu kırmıştı.



Oyuncu havuzunda aynı zamanda geçtğimiz Ekim ayında memleketi Kamerun veya Fransa yerine ABD'yi temsil edeceğine karar veren son MVP Embiid de yer alıyor.