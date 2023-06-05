Aaron Boupendza için Süper Lig'e geri dönüş ihtimali

Türkiye'de oynadığı dönemde Süper Lig'e adeta damgasını vuran Aaron Boupendza için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aaron Boupendza için Süper Lig'e geri dönüş ihtimali
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2023 13:45
Son güncelleme 05 Haziran 2023 13:51
Panathinaikos'un kaptanı Kourbelis'i İstanbul'a getiren ve tecrübeli orta saha ile 2 artı 1 yıllık kontrat için anlaşan Trabzonspor, transferde hızlı davranmaya devam ediyor.

Hücum hattını mutlaka güçlendirecek olan Bordo-Mavililer geniş bir liste üzerinden çalışmalarını sürdürürken, gündeme giren son isim; Aaron Boupendza.

SÜPER LİG'E DAMGA VURMUŞTU

2020'nin yazında Hatayspor'un Bordeaux'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Boupendza, başarılı performansı ve golleriyle Süper Lig'e damga vurmuştu.

TRABZONSPOR DEVREYE GİRECEK

Daha önce Hatayspor'da gol kralı olan ve 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Arabi'ye giden 27 yaşındaki Gabonlu yıldız, sezon başında da 7 milyon Euro karşılığında Al Shabab'a transfer oldu. Yaşadığı ciddi sakatlığın ardından toparlanan Boupendza'nın kulübünde mutlu olmadığı öğrenilirken, Suudi Arabistan ekibinin kiralamaya sıcak bakması halinde Trabzonspor devreye girecek. Oyuncunun maaş talebi de bu transferde belirleyici olacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery