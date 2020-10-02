A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Almanya ile 7 Ekim'de özel maçta mücadele edecek, 11 ve 14 Ekim tarihlerinde de UEFA Uluslar Ligi'nde sırasıyla Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu belli oldu.Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre KılınçAhmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman.Altay BayındırMert ÇetinCaner ErkinTaylan AntalyalıOğuzhan ÖzyakupMert Hakan YandaşA Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.A Millîler, Almanya ile oynayacağı karşılaşma için 6 Ekim'de Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Köln kentine gidecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün TSİ 20.30'da Köln Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Almanya maçı öncesindeki son çalışmasını TSİ 21.00'de bu statta gerçekleştirecek.Almanya-Türkiye karşılaşması 7 Ekim Çarşamba günü Köln Stadyumu'nda oynanacak. Saat TSİ 21.45'te başlayacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak.Özel maçın ardından iki gün süreyle Almanya'da kalmaya devam edecek A Millî Takım, Rusya maçının hazırlıklarını bu ülkede sürdürecek. Ay-Yıldızlılar, Rusya ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için 10 Ekim'de THY'ye ait uçakla saat TSİ 12.00'de Köln'den Moskova'ya geçecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte aynı gün TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Dinamo Merkez Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millî Takım, Sırbistan maçının son provasını da TSİ 20.00'de bu statta yapacak.Rusya ile Türkiye arasında 11 Ekim Pazar günü TSİ 21.45'te oynanacak müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.A Millî Takım kafilesi, Rusya maçının hemen ardından THY'ye ait uçakla Moskova'dan İstanbul'a dönecek ve TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir milli futbolcuyla birlikte Sırbistan maçı öncesinde 13 Ekim Salı günü saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. A Millî Takım, son antrenmanını da bu tesiste saat 18.30'da yapacak.Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Türkiye-Sırbistan karşılaşması, saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.