A Milli Takımımız'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları aday kadrosu belli oldu.İngiltere için Türkiye'nin kırmızı listede olması ve Premier Lig yönetiminin oyuncularımıza izin vermemesine karşın İngiltere'de oynayan Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil İbrahim Dervişoğlu milli takım aday kadrosuna çağrıldı.: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe): Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke), Umut Meraş (Le Havre): Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş): Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Alanyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe), Burak Yılmaz (Lille), Kenan Karaman (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Brentford)