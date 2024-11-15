A Milli Takım'da Ahmed Kutucu kadrodan çıkartıldı!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Ahmed Kutucu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen Ahmed Kutucu'nun cumartesi Kayseri'de Galler, 19 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile oynanacak maçlarda forma giyemeyeceği bildirildi.



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:



"ikas Eyüpspor'da forma giyen millî futbolcumuz Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı.



Geçtiğimiz hafta İkas Eyüpspor'un Adana Demirspor A.Ş. ile oynadığı müsabakada sol arka adalesinden sakatlık yaşayan futbolcunun tedavisine hafta başından itibaren A Milli Takımımızın Riva'daki kampında devam edilmekteydi. Ancak, Ahmed'in sakatlığının A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Lig maçları sürecinde tam olarak geçmeyeceği belirlendiğinden, millî futbolcumuzun tedavisine kulübünde sürdürmesi kararlaştırıldı."



