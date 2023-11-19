A Milli Futbol Takımımız, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.Almanya, Kai Havertz'in 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma yaklaşık yarım saat bu skorla devam etti.A Milli Takım'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre Akbaba, 34. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Emre Akbaba yerine Abdülkadir Ömür oyuna dahil oldu.A Milli Takım, 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile eşitliği yakaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın pasını iyi kontrol eden Ferdi, ceza sahasından yaptığı vuruşla skora denge getirdi. Ay yıldızlı ekip, devre bitmeden öne geçti. Kaan Ayhan'ın pasıyla topu alan Kenan Yıldız, ceza sahası içinden çıkardığı sert şutla durumu 2-1 yaptı.A Milli Takım, soyunma odasına 2-1'lik skorla önde gitti.Almanya, 49. dakikada Niclas Füllkrug ile durumu 2-2 yaptı. A Milli Takım'da Salih Özcan, gol öncesi pozisyonda Florian Wirtz tarafından kendisine faul yapıldığı yönünde itirazda bulundu. Hakem Bartosz Frankowski, VAR'ı da dinledikten sonra Füllkrug'un golünü verdi.A Milli Takım, 70. dakikada penaltı kazandı. Bu dakikada ceza sahasına gelen top sonrası Abdülkerim'in yere indirmek istediği top, Havertz'ten döndü. Milli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Bartosz Frankowski, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve A Milli Takım lehine penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Yusuf Sarı, 71. dakikada penaltıdan skoru 3-2'ye getirdi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve A Milli Takım, Almanya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.Ay-yıldız ekip, Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında 21 Kasım Salı günü Galler deplasmanına gidecek. Almanya ise aynı tarihte hazırlık maçında Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak.Alman Milli Takımı formasıyla 72. kez sahaya çıkan Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan ilk kez Türk Milli Takımı'na karşı forma giydi. Alman ekibinin kaptanı da olan 33 yaşındaki İlkay Gündoğan, Alman Milli Takımı'nda 18 gol kaydetti.Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterirken tribünlerin büyük bölümü doldu. Türkiye dışında en yoğun Türk nüfusunun yaşadığı Berlin'de Türk sporseverler de yoğun ilgi gösterdi.Almanya-Türkiye karşılaşmasında 2024 Avrupa Şampiyonası'nın resmi futbol topu "Fussballliebe" (Futbol aşkı) kullanıldı. Dün ilk kez İtalya ile Kuzey Makedonya arasında oynanan EURO 2024 grup eleme karşılaşmasında kullanılan "Fussballliebe", Almanya ile Türkiye arasında Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç topun kullanıldığı ikinci karşılaşma oldu.7. dakikada Alman Milli Takımı sağ kanattan çıktığı atakta Sane ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortayı kaleci Altay'a kaldı.12. dakikada Türkiye'nin atağında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutu yandan auta çıktı.16. dakikada Kimmich'in derinlemesine caza sahasına gönderdiği pası Sane kontrol etti. Daha sonra Sane'nin attığı şutunda top kaleci Altay'ı geçerek kalenin sağından auta çıktı.32. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topu kazanan İrfan Can Kahveci pasını uygun duruma bulunan Yusuf Yazıya aktardı. Yusuf'un şutuna savunma müdahale etti.Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.