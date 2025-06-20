20 Haziran
Benfica-Auckland City FC
19:00
20 Haziran
Flamengo-Chelsea
21:00
21 Haziran
Los Angeles FC-Esperance
01:00
21 Haziran
Bayern Munih-Boca Juniors
04:00
20 Haziran
Shelbourne-Derry City
21:45
20 Haziran
Drogheda Utd-Sligo Rovers
21:45
20 Haziran
Galway United FC-St. Patrick's Athletic
21:45
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
21:45
20 Haziran
Shamrock -Cork City
21:45

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşacak

Organizasyonda oynadığı 6 maçı da kazanan milliler, Güney Kore karşısında namağlup ünvanını sürdürmeyi hedefliyor.

calendar 20 Haziran 2025 12:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasının üçüncü maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

FIVB Milletler Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanan milliler, Güney Kore karşısında namağlup ünvanını sürdürmeyi hedefliyor. Güney Kore ise VNL'de oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.


Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin

Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

Rezerv oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.