A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karadağ'a mağlup oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki beşinci maçında Karadağ'a 30-28'lik skorla kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karadağ'a mağlup oldu
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03 Nisan 2024 19:19
Son güncelleme 03 Nisan 2024 19:26
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki beşinci maçında Karadağ'a 30-28 yenildi.

Rize'de yapılan maçta milliler, ilk devreyi 15-14 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 3 tane 7 metre atışından yararlanamayan milliler, son bölümünde üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 30-28 mağlup ayrıldı.

Salon: Yenişehir

Hakemler: Svetoslav Yovchev, Zvezdelin Yonchev (Bulgaristan)

Türkiye: Yaren Berfe Göker, Merve Erbektaş (1), Cansu Akalın (2), Aslı İskit Çalışkan (3), Gülcan Tügel (4), Döne Gül Bozdoğan, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu (6), Betül Yılmaz (1), Yasemin Şahin (2), Ceylan Aydemir (1), Ayşenur Kara (4), Deren Demirçelen (1), Bilgenur Öztürk (2), Edanur Çetin (1), Fatma Küçükyıldız

Karadağ: Rajcic, Attingre, Marsenic (2), Pletikosic (4), Mugoşa (9), Markovic, Ivanovic, Brnovic (2), Klikovac (4), Despotovic (4), Pavicevic (3), Grbic (2)

İlk yarı: 15-14

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