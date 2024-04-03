A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karadağ'a mağlup oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki beşinci maçında Karadağ'a 30-28 yenildi.
Rize'de yapılan maçta milliler, ilk devreyi 15-14 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 3 tane 7 metre atışından yararlanamayan milliler, son bölümünde üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 30-28 mağlup ayrıldı.
Salon: Yenişehir
Hakemler: Svetoslav Yovchev, Zvezdelin Yonchev (Bulgaristan)
Türkiye: Yaren Berfe Göker, Merve Erbektaş (1), Cansu Akalın (2), Aslı İskit Çalışkan (3), Gülcan Tügel (4), Döne Gül Bozdoğan, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu (6), Betül Yılmaz (1), Yasemin Şahin (2), Ceylan Aydemir (1), Ayşenur Kara (4), Deren Demirçelen (1), Bilgenur Öztürk (2), Edanur Çetin (1), Fatma Küçükyıldız
Karadağ: Rajcic, Attingre, Marsenic (2), Pletikosic (4), Mugoşa (9), Markovic, Ivanovic, Brnovic (2), Klikovac (4), Despotovic (4), Pavicevic (3), Grbic (2)
İlk yarı: 15-14
Rize'de yapılan maçta milliler, ilk devreyi 15-14 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 3 tane 7 metre atışından yararlanamayan milliler, son bölümünde üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 30-28 mağlup ayrıldı.
Salon: Yenişehir
Hakemler: Svetoslav Yovchev, Zvezdelin Yonchev (Bulgaristan)
Türkiye: Yaren Berfe Göker, Merve Erbektaş (1), Cansu Akalın (2), Aslı İskit Çalışkan (3), Gülcan Tügel (4), Döne Gül Bozdoğan, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu (6), Betül Yılmaz (1), Yasemin Şahin (2), Ceylan Aydemir (1), Ayşenur Kara (4), Deren Demirçelen (1), Bilgenur Öztürk (2), Edanur Çetin (1), Fatma Küçükyıldız
Karadağ: Rajcic, Attingre, Marsenic (2), Pletikosic (4), Mugoşa (9), Markovic, Ivanovic, Brnovic (2), Klikovac (4), Despotovic (4), Pavicevic (3), Grbic (2)
İlk yarı: 15-14
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