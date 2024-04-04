A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre deplasmanında

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ilk maçında cuma günü deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.



Zürih kentindeki Letzigrund Stadı'nda yapılacak mücadele, (TSİ) 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Sandra Bastos yönetecek.



C Ligi'nde 6'da 6 yaparak B Ligi'ne yükselen ay-yıldızlı ekip, başarılı performansını bu kulvarda da sürdürmeye çalışacak. 2025 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak İsviçre ise A Ligi'nde mücadele ettiği 6 karşılaşmada sadece bir galibiyet alarak B Ligi'ne düşmüştü.



Grubun diğer maçında Macaristan, yine cuma günü Azerbaycan'ı ağırlayacak.









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