A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre deplasmanında

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ilk maçında cuma günü deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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A Milli Kadın Futbol Takımı, İsviçre deplasmanında
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04 Nisan 2024 14:54
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ilk maçında cuma günü deplasmanda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Zürih kentindeki Letzigrund Stadı'nda yapılacak mücadele, (TSİ) 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Sandra Bastos yönetecek.

C Ligi'nde 6'da 6 yaparak B Ligi'ne yükselen ay-yıldızlı ekip, başarılı performansını bu kulvarda da sürdürmeye çalışacak. 2025 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak İsviçre ise A Ligi'nde mücadele ettiği 6 karşılaşmada sadece bir galibiyet alarak B Ligi'ne düşmüştü.

Grubun diğer maçında Macaristan, yine cuma günü Azerbaycan'ı ağırlayacak.

 

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