A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

2025 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turunda İtalya ile iki maç yapacak A Milli Erkek Takımı'nın, kamp kadrosu belli oldu.



Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, başantrenör Okan Halay yönetimindeki milli takımın kampı, 3-10 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.



A Milli Takım, İtalya ile ilk maçını 1 Kasım'da Sakarya'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde yapılacak.



Milli takımın 20 kişilik aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Kaleci: Coşkun Göktepe, Taner Günay, Mehmet Emre



Sol kanat: Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu



Sol oyun kurucu: Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Doruk Pehlivan, Ali Emre Babacan



Orta oyun kurucu: Ozan Erdoğan, Atakan Şirin



Sağ oyun kurucu: Ramazan Döne, Ömür Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Durmuş Ali Tınkır



Sağ kanat: Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik



Pivot: Çağlayan Öztürk, İlkan Keleşoğlu, Mehmet Demirezen



