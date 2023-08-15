A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı finalde!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu'ndaki 3. ve son maçında Ukrayna'yı 85-72 yendi ve lider olarak yarı finale yükseldi.



Milliler, yarı finalde 18 Ağustos Cuma günü D Grubu'nu 2. sırada bitiren takımla karşı karşıya gelecek.



Karşılaşmanın ilk çeyreğinde dış atışlardan 5 isabet bulan Ukrayna karşısında Türkiye, Alperen Şengün'ün kaydettiği 14 sayıyla etkili oldu. İlk periyot, 25-25 berabere tamamlandı.



İkinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan Okben Ulubay ve Onuralp Bitim'in skora katkı vermesiyle üstünlüğü ele geçiren milli takım, soyunma odasına 49-41 üstün gitti.



Üçüncü periyodun başında farkı çift hanelere taşıyan ve kalan bölümde kontrolü elinde tutmayı başaran ay-yıldızlılar, son çeyreğe 15 sayılık avantajla girdi: 70-55.



Dördüncü periyotta Boblov ve Kovliar ile farkı azaltmaya çalışan Ukrayna'ya Ömer Faruk Yurtseven, Kenan Sipahi ve Alperen Şengün'ün basketleriyle cevap veren Türkiye, karşılaşmadan 85-72 galip ayrıldı.



Gruptaki diğer müsabakada ise İzlanda, Bulgaristan'ı 93-76 mağlup etti.



Öte yandan Hepsiburada tarafından organize edilen "Bir Gülüş Yeter" projesi kapsamında Kahramanmaraş'tan getirilen depremzede çocuklar, müsabakayı takip etti. Çocuklar, karşılaşmadan önce Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin ile bir araya geldi.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Paulo Marques (Portekiz), Michal Proc (Polonya)



Türkiye: Kenan Sipahi 11, Şehmus Hazer 4, Furkan Korkmaz 9, Ömer Faruk Yurtseven 11, Alperen Şengün 30, Onuralp Bitim 8, Ercan Osmani 2, Sertaç Şanlı 2, Berk Uğurlu, Okben Ulubay 8



Ukrayna: Kovliar 9, Krutous 7, Kravtsov 10, Voinalovych 9, Bobrov 9, Mishula 14, Pustovyi 6, Chumakov, Zotov 8



1. Periyot: 25-25



Devre: 49-41



3. Periyot: 70-55



