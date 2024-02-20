A Milli Basketbol Takımı'nın medya günü gerçekleşti

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde B Grubu'nda 22 Şubat Perşembe TSİ 22.30'da deplasmanda İtalya ve 25 Şubat Pazar TSİ 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, basınla bir araya geldi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen medya gününe Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, A Erkek Milli Takım Genel Menajeri Alper Yılmaz, idari ve teknik kadronun yanı sıra oyuncular katıldı. Medya gününde açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Avrupa Şampiyonası'na katılmak için 2 önemli maçımız var. Bu maçlar hepimizin heyecanının en üst düzeyde olduğu süreçler. İnşallah bu süreçleri milli formaya yakışacak şekilde en iyi sonuçlarla geçeriz. Bütün ekibe başarılar diliyorum. Bizi yalnız bırakmayacak Türk halkına da şimdiden teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.



"BU BİR FIRSAT"



Kadroda yer alan bütün oyuncuların milli takıma çağrılmayı hak ettiğini söyleyen Türkoğlu, "NBA'de forma giyen oyuncuların olmayışı, burada bulunan oyuncular için bir fırsat. Şans bulacak arkadaşlar bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecektir. FIBA'nın yaptığı organizasyonlar, bu süreçte bizi bu tip durumlarda bırakabiliyor. Bunu hiçbir zaman bahane olarak sunmamamız gerekiyor. Buradaki arkadaşlarımızın kendi kulüplerinde daha fazla tecrübeli hale gelmesi için bizim federasyon olarak kulüplerimizle oturup yeni sürece başlamamız gerekiyor. O yüzden bütün arkadaşlarıma başarılar dilemek istiyorum. Buraya davet edilen herkes, hak ettiği için burada" ifadelerini kullandı.



A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ise Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılacaklarına inandığını vurgulayarak, "Öncelikle burada yeniden milli formayla olmak benim için heyecan verici, gurur verici. Kendi salonum. Dün akşam ilk antrenmanı yaptık. Yeni bir süreç başlıyor. Avrupa Şampiyonası Elemeleri başlıyor. Perşembe günü İtalya ile oynayacağız. Pazar akşamı da İzlanda ile oynayacağız. En formda oyuncuları seçmeye çalıştık. Kendi takımında süre alamasalar da taktik anlamda kullanmak isteyeceğimiz oyuncuları kadroya çağırdık. Oyuncularımızın çoğu biliyorsunuz ki bir milli takım iskeleti oluşturduk. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde NBA'de oynayan oyuncular bu maçlarda oynayamıyor. Bu sorgulanması gereken bir sistem. İyi takımlar elemeleri geçemiyor. Bu turnuvaları oynayamayan takımlar bakıyorsunuz şampiyonalara katılıyor. 5 NBA oyuncumuz, çok önemli oyuncularımız NBA'de. Pozitif taraftan bakınca Sertaç Şanlı gibi EuroLeague oyuncularını kullanabileceğiz. Zor bir maç oynayacağız. İtalya zor bir takım. 2-3 yıldır istikrarlı bir şekilde oynuyorlar. İyi bir takımları var. Zor bir maç bizi bekliyor. Oradan en iyi sonuçla buraya döneceğiz. Sonra İzlanda ile oynayacağız ve mutlak kazanmamız gereken bir maç. Grupta bir diğer ekip Macaristan, tehlikeli bir takım. 3 takım 2025 Avrupa Şampiyonası'na gidiyor. Herhalde Türk basketbol milli takımı, bu yatırım ve ekollerle Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı ve orada iddialı olacağımızı düşünüyorum. Orada madalya için savaşan bir takım olabiliriz. Son Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya son saniyede kaybetmiştik. Bizim takımımızın gücü var. Bu gücü kullanmamız lazım. NBA oyuncularımız olmadan bu maçları en iyi şekilde geçmek istiyoruz. 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi A Milli Takım olarak temsil etmek en büyük hedefimiz" şeklinde konuştu.



"FARKLI BİR İSİM DE DEVŞİREBİLİRİZ"



Eleme maçları için Tarık Biberovic'in kadroya dahil edildiğini belirten Ataman, "Tarık ciddi bir gelişim gösterdi. Son iki yılda ve bu sezon etkili oynuyor. EuroLeague'de ciddi dakikalar alıyor. Pencere maçlarında Tarık'ı kullanacağız. Uzun yıllardır Fenerbahçe'de Türk olarak oynuyor. Devşirme oyuncu değil de Türk oyuncu olarak kullanabiliriz. Ercan Osmani gibi, aynı örnek. Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiğimizde NBA oynayan arkadaşlarımızla eksiksiz bir şekilde dahil olmamızla Avrupa'dan olabilir, NBA'den olabilir. Takıma çıta atlatacak oyuncuya kapımız açık olur. Lorenzo Brown İspanya'da oynamasa da mili takımda forma giydi. Tarık'ın takıma katkı vereceğini düşünüyorum. Olimpiyat Elemeleri'nde ailevi sebeplerden kaptan Melih affını istemişti geçen yıl. Onu tekrardan kadroya aldık. Ama EuroLeague'de oynamıyor. Buğrahan Galatasaray'da bu yıl daha fazla süre alıyor. A Milli Takım oyuncu yetiştirme yeri değil. A Milli Takım en formda, en iyi oyuncuların yer aldığı başarı odaklı bir sistemdir" açıklamasında bulundu.



"HEDEFİM MADALYA KAZANMAK"



A Milli Basketbol Takımı'nın gelecek dönemde başarılı olacağına inandığını söyleyen tecrübeli başantrenör, "Türkiye Futbol A Milli Takımı başarılı. Kadınlarda voleybol takımımız Türkiye'nin gururu. Oyuncuların çoğu Avrupa'da futbol oynuyor. Voleybolda oyuncuların tamamı Türkiye'de oynuyor. Ebrar'ın haricinde. Avrupa'da tüm ligler erteleniyor. Basketbolda öyle değil. Avrupa'da en fazla aktif NBA oyuncusu olan ülkelerden biriyiz. Bazen aflarını isteyen oyuncular oldu. Bu elemelerde bize sıkıntı yaşatıyor. Voleyboldaki gibi istikrar sağlanamıyor. Oyuncularımın iyi niyetiyle Avrupa Şampiyonası'na katılırsak oraya dahil olmalarıyla bir madalya kazanabiliriz. Eksik olan ne demiştiniz. A Milli Takım ile kupam yok. Hedefim A Milli Takım'la bir madalya kazanmak. A Milli Basketbol Takımı neden başarılı olamıyor sorusunun cevabını umarım 2025 Avrupa Şampiyonası'nda verebiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.



"TÜM DESTEĞİMİ VERECEĞİM"



A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genel menajerlik görevine getirilen Alper Yılmaz ise görevi onur duyarak kabul ettiğini ifade ederek, "Değişik bir görevle karşınızdayım. Federasyon Başkanımız Hidayet Türkoğlu ve milli takım yetkileri 'Milli maçlar için takıma katılır mısın?' dediler. Onur duyarak sevinçle bu görevi kabul ettim. Önümüzde Avrupa Şampiyonası Elemeleri var. 6 maçlık bir periyot var. Adım adım gitmek gerek. Takımda büyük eksikler var. EuroLeague oyuncularının milli takımlara katılabilmesi en büyük fark. Bu oyuncular seviyeyi yükseltebilir. Çok hazırlanabilecek vaktimiz yok. Kimsenin yok. Herkes kupa maçlarından geliyor. Elimden gelen desteği vereceğim. Umuyorum isteğimiz sonuçları alırız. İki maçtan sonra mutlu geliriz" dedi.



Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise iki önemli maç oynayacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:



"Özellikle İtalya maçı bizim için çok değerli olacak. Böyle bir maçı kazanmaya ihtiyacımız var. Bunu da başaracak güçteyiz. İyi bir takımız. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. İtalya maçını kazanmamız, bizi bir ileri seviyeye götürecek bir maç olacak. Onlar da ciddi bir kadroyla geliyor. Güzel maçlar olacak. Bu pencereyi 2'de 2 ile geçmek istiyoruz."





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