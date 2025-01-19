A. Demirspor deplasmanında eldivenler İrfan Can'da

Adana Demirspor karşısında Fenerbahçe'nin kalesini İrfan Can Eğribayat koruyacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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A. Demirspor deplasmanında eldivenler İrfan Can'da
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19 Ocak 2025 11:54
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor maçına çıkacak. 

Fenerbahçe'de sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhisi konulan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in en az 5 maçı kaçırması bekleniyor.

Adana Demirspor karşısında sarı-lacivertli ekibin kalesini İrfan Can Eğribayat koruyacak.

Hafta boyunca özel olarak hazırlanan 26 yaşındaki file bekçisini teknik heyetin karşılaşmaya motive ettiği öğrenildi.

Bu sezon ligdeki Eyüpspor (1-1) ve Hatayspor (2-1) maçlarında eldivenleri giyen İrfan Can, kalesinde 2 gol görürken, 3 kurtarış yaptı.
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