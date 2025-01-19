A. Demirspor deplasmanında eldivenler İrfan Can'da

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor maçına çıkacak.
Fenerbahçe'de sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhisi konulan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in en az 5 maçı kaçırması bekleniyor.
Adana Demirspor karşısında sarı-lacivertli ekibin kalesini İrfan Can Eğribayat koruyacak.
Hafta boyunca özel olarak hazırlanan 26 yaşındaki file bekçisini teknik heyetin karşılaşmaya motive ettiği öğrenildi.
Bu sezon ligdeki Eyüpspor (1-1) ve Hatayspor (2-1) maçlarında eldivenleri giyen İrfan Can, kalesinde 2 gol görürken, 3 kurtarış yaptı.
Fenerbahçe'de sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhisi konulan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in en az 5 maçı kaçırması bekleniyor.
Adana Demirspor karşısında sarı-lacivertli ekibin kalesini İrfan Can Eğribayat koruyacak.
Hafta boyunca özel olarak hazırlanan 26 yaşındaki file bekçisini teknik heyetin karşılaşmaya motive ettiği öğrenildi.
Bu sezon ligdeki Eyüpspor (1-1) ve Hatayspor (2-1) maçlarında eldivenleri giyen İrfan Can, kalesinde 2 gol görürken, 3 kurtarış yaptı.