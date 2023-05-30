8. Erzurum Sprint Bayrak Kupası başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Kazım Karabekir Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye'nin yanı sıra Danimarka, Lübnan, Kırgızistan ve İran'dan 106 sporcu katıldı. Kupa müsabakalarında atletler, sprint ve bayrak yarışlarında resmi barajı geçmek için mücadele etti.



TAF Başkan Fatih Çintimar, AA muhabirine, yarışmalara 5 ülkeden 106 sporcunun katıldığını söyledi. Yarışların Dünya Atletizm Federasyonu delegesinin gözetiminde gerçekleştiğini belirten Çintimar, şunları kaydetti:



"Buradaki herkes olimpiyat kotası için yarışıyor. Dünya ve olimpiyat kotaları için yarışıyorlar. Erzurum'da bu yarışmalar artık geleneksel hale geldi. Yüksek rakım olduğu için daha iyi dereceler çıkıyor. Bunun için de bütün sporcular burayı tercih ediyorlar. Biz de bu anlamda burada sporcularımızın yarışmasını takip ediyoruz. İnşallah güzel dereceleri hep birlikte seyredeceğiz. Buradan herkes umduğunun en iyisini koşarak ayrılmış olacak."



2 GÜN DAHA SÜRECEK



İki gün sürecek organizasyonda 100 metre, 200 metre, 400 metre, 100 ve 110 metre engelli, 400 metre engelli branşları ile 4×100, 4×400 ve 4×400 karışık bayrak yarışları yapılacak.



İlk gün yarışlarında dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyelerince verildi.



