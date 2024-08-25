8. Doğu Anadolu Şampiyonasına yağmur engeli

10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonası, şiddetli yağmur nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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8. Doğu Anadolu Şampiyonasına yağmur engeli
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25 Ağustos 2024 16:57
10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonasının final yarışları, şiddetli yağmur nedeniyle yarına ertelendi.

Ardahan'da Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca organize edilen, rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'ndaki şampiyonaya 20 ilden 76 at katıldı.

Yüzlerce at severin heyecanla izlediği yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek içinbelirlenen kategorilerde kıyasıya mücadele etti.

Yetkililer, yarış sırasında yağmurun şiddetini artırması üzerine sahanın yarışlara uygun olmadığını gerekçe göstererek final yarışmalarını yarına erteledi.

Yarışları izlemeye Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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