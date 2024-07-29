Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan huzurevininndan kurulan bocce takımının kaptanı 78 yaşındaki Şahin Dursun, kurulduğu günden beri takımın kaptanlığını severek sürdürüyor.Huzurevi sakinlerinin katılımıyla 7 yıl önce kurulan Bafra 75. Yıl Huzurevi Bocce Takımı'nın en yaşlı oyuncusu Dursun, gerek takım arkadaşlarıyla uyumu gerekse de atışlarındaki profesyonelliği sebebiyle antrenör Özcan Deniz tarafından takım kaptanı olarak belirlendi.Dursun'un kaptanlığındaki ilk sene Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası'na ulaşan takım, bölge birinciliklerinin yanı sıra geçen yıl da Türkiye dördüncülüğü elde etti.Takım arkadaşları tarafından sevilen Dursun, yaşları 62 ile 78 arasında değişen 5 arkadaşıyla yeni başarılar için Bafra Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.Şahin Dursun, AA muhabirine, 7 senedir takımın kaptanlığını gururla yaptığını söyledi.Boccenin kendisine ve takım arkadaşlarına çok iyi geldiğini aktaran Dursun, "." dedi.Dursun, boccenin çok zevkli bir oyun olduğunu dile getirerek,diye konuştu.Sahaya çıkmadan önce antrenörü Özcan Deniz'den direktif aldığını ve bunu arkadaşlarıyla paylaştığını anlatan Dursun, şöyle devam etti:Verilen imkanlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür eden Dursun," ifadelerini kullandı.Antrenör Özcan Deniz, takımdaki en güzel atışları yapanın takım kaptanı Dursun olduğunu belirterek, "diye konuştu.Bocce takımı oyuncusu 71 yaşındaki Cevat Alver ise kaptanlarını takımca sevdiklerini dile getirerek,." dedi.