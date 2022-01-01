76ers, bu yaz Simmons-Harden takasını kovalayabilir!

Philadelphia 76ers'ın yaz döneminde Ben Simmons'ı Brooklyn Nets süperstarı James Harden ile takaslamaya baktığı iddia edildi.



The Athletic'den Shams Charania ve Sam Amick'e göre 76ers, önemli ölçüde ilgi çekici bir teklif almadıkça, yaz döneminde Harden için büyük bir anlaşma yapma umuduyla Simmons'ı kadroda tutmayı tercih edecek.



Geçtiğimiz yaz 76ers'a takas edilmek istediğini bildiren Simmons, bu sezon zihinsel sağlığını sebep göstermiş ve kadro dışı kalarak hiç forma giymemişti.



25 yaşındaki Avustralyalı oyuncunun 10 Şubat'taki son takas gününe kadar takımdan gönderilmediği takdirde, sezonun geri kalanında oynamamayı sürdüreceği belirtilmişti.



76ers yönetiminin, takım başkanı Daryl Morey'ye Simmons'la ilgili yapılacak herhangi bir işlemin son takas gününden sonra olabileceği üzerine izin verdiği açıklanmıştı.



Simmons'ın 2021-22 sezonundan sonra kontratında halen üç yılı ve 113.7 milyon dolar alacağı olacak.



Houston Rockets ile yaklaşık on yılın ardından ancak bir yıl önce Nets'e gitmiş olan Harden'ın ise Brooklyn'den ayrılmak istediğine dair hiçbir belirti bulunmuyor.



