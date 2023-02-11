7 yaşındaki İrem 131 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da 7 yaşındaki İrem depremden 131 saat sonra enkazdan çıkartıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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7 yaşındaki İrem 131 saat sonra kurtarıldı
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11 Şubat 2023 17:04
Hatay'ın Belen ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazı altında 131 saat kalan kız çocuğu sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sarımazı Mahallesi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 4 katlı Tuna Apartmanı'nın enkazında seslerin duyulması üzerine kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

AFAD, Cansuyu ve Sarıl kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonunda 7 yaşındaki İrem Bağrıaçık'a ulaşıldı.

Pazarcık merkezli ilk depremden 131 saat sonra kurtarılan İrem, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

İrem'in annesi Halime Bağrıaçık'ın (27) önceki gün aynı binanın enkazından kurtarıldığı ve tedavisi için Mersin'e sevk edildiği, 2 kardeşinin ise enkazda cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi.

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