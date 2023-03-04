Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük 4-3'lük skorla kazandı.



Demir Grup Sivasspor, 27. dakikada Jordy Caicedo'nun golüyle öne geçti. Karagümrük, 45+4. dakikada Mbaye Diagne ile skoru eşitledi.



Diagne, 53. dakikada takımını öne geçirdi. 69. dakikada Magomed Ozdoev, farkı ikiye çıkardı, golün asistini de Diagne yaptı. Diagne, 80. dakikada hat-trick'i tamamladı.



Maçın skorunu belirleyen golleri 90 ve 90+6. dakikalarda Leke James kaydetti.



MBAYE DIAGNE ŞOV!



Mbaye Diagne, maçı 3 gol ve 1 asistle kapatarak bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 16'ya, asist sayısını ise 5'e çıkardı.



ADEM LJAJIC GERİ DÖNDÜ



Maçın son bölümünde oyuna giren Adem Ljajic, 11 Mayıs 2021'deki Beşiktaş - Karagümrük maçından sonra ilk kez bir resmi maçta süre almış oldu.



KARAGÜMRÜK YENİLMİYOR



Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Karagümrük, bu sonuçla puanını 29'a yükseltti. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Sivasspor, 24 puanda kaldı.



Karagümrük, gelecek hafta Giresunspor'a konuk olacak. Sivasspor ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



18. dakikada Fatih Karagümrük'ten geldi. Ozdoev'in pasında ceza sahası yayı üzerinde topu kontrol eden Bertolacci, ara pasında meşin yuvarlağı Diagne'yle buluşturdu. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden yerden şutunda kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.

19. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Saiz'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Caicedo, müsait pozisyondaki Hakan Arslan'ı gördü. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

20. dakikada sağ ceza sahası sağ çizgisinde topla buluşan Colley'in ceza yayına gönderdiği pasta Ozdoev yerden sert vurdu. Ali Şaşal Vural'dan seken topu kale sahası içinde Diagne tamamlamak istedi ancak kaleci Ali Şaşal Vural bir kez daha müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

27. dakikada Demir Grup Sivasspor golü buldu. Orta sahada topla buluşan Saiz, savunmanın arkasına hareketlenen Caicedo'ya ortaladı. Bu futbolcu kale sahası önünden düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1

45+4. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Ricci'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Borini, rakibinden sıyrılıp sol çaprazdan son çizgiye indi. İtalyan oyuncu, kale sahası içinde müsait pozisyondaki Diagne'ye yerden gönderdi. Senegalli futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Ricci arka direğe ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Diagne, kale sahası çizgisi üzerinden kafayla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 2-1.

64. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Bertolacci'nin ara pasında ceza sahasına giren Fabio Borini, bekletmeden yerden şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

69. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Levent Mercan'ın uzun taç atışında yükselen Diagne kafayla pasını penaltı noktası üzerine gönderdi. Savunmanın arasına hareketlenen Ozdoev bekletmeden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

80. dakikada Diagne, maçta 3. golünü kaydetti. Adem Ljajic'in uzun pasında sol kanatta topla buluşan Senegalli futbolcu, Charisis'ten sıyrılıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı plase vuruşta, üst direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

87. dakikada Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'la hızlı çıkarken, Ricci'nin arkadan müdahalesi sonrasında hakem Ümit Öztürk, İtalyan oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Öztürk, 89. dakikada kırmızı kartı iptal ederek Ricci'ye sarı kart gösterdi.

90+1. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye indirdi. Paslaşılarak kullanılan korner atışında Erdoğan Yeşilyurt sağdan ceza sahasına ortaladı. Goutas'ın kafayla arka direğe gönderdiği ortada James vurmak isterken, kaleci Batuhan'ın müdahalesiyle top filelere gitti: 4-2.

90+6. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi, kale sahası önüne ortaladı. Kale sahası çizgisi üzerine hareketlenen James, savunmanın arasından düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu: 4-3.



Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ümit Öztürk, Aleks Taşçıoğlu, Osman Gökhan Bilir

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 77 Shukurov), Ricci, Ozdoev (Dk. 77 Feghouli), Colley (Dk. 69 Llajic), Borini (Dk. 85 Lobjanidze), Diagne (Dk. 84 Colin Kazım)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye (Dk. 90 Camara), Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 66 Njie), Charisis, Saiz (Dk. 82 James), Gradel (Dk. 82 Alaaddin Okumuş), Caicedo (Dk. 90 Ahmed Musa)

Goller: Dk. 27 Caicedo, Dk. 90+1 Batuhan Şen (Kendi kalesine), Dk. 90+6 James (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+4, Dk. 53 ve Dk. 80 Diagne, Dk. 69 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 34 Borini, Dk. 73 Bertolacci, Dk. 89 Ricci (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 40 Goutas (Demir Grup Sivasspor)









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