5 gollü karşılaşmada kazanan Hoffenheim

Bundesliga karşılaşmasında Hoffenheim deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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5 gollü karşılaşmada kazanan Hoffenheim
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25 Şubat 2024 21:26
Bundesliga 23. hafta karşılaşmasında Hoffenheim konuk olduğu Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etti.

Hoffenheim'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Ihlas Bebou, 61 ve 64. dakikalarda Maximilian Beier, Borussia Dortmund'un gollerini 21. dakikada Donyell Malen ve 25. dakikada Nico Schlotterbeck kaydetti.

Hoffenheim bu galibiyetle birlikte puanını 30'a yükseltirken, Borussia Dortmund ise 41 puanda kaldı.

Hoffenheim bir sonraki karşılaşmasında Werder Bremen'i konuk ederken, Borussia Dortmund ise Union Berlin'e konuk olacak.

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