5 dakikada Edin Visca! Akyazı'da ayakta alkışlandı

76. dakikada oyuna giren Edin Visca, 78'de Vitor Hugo'ya asist yaptı, 81'de ise frikikten müthiş bir gol attı. 5 dakikada kalitesini gösteren ve maçı çözen tecrübeli futbolcu, Akyazı'da ayakta alkışlandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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5 dakikada Edin Visca! Akyazı'da ayakta alkışlandı
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13 Mart 2023 11:54
Şampiyonlukta kilit rol oynayan ancak bu sezon büyük şanssızlıklar yaşayan Edin Visca geri döndü...

Önce kolu kırılan, iyileştikten sonra ise köprücük kemiğinden ciddi bir sakatlık geçiren Boşnak yıldız, 74 günlük aranın ardından sahaya çıktı. 76. dakikada oyuna giren tecrübeli futbolcu, 77,08'de Vitor Hugo'nun kafa golünde kornerden asist yaptı. Visca, 80.05'te ise çaprazdan ve çok dar açıdan müthiş bir frikik golüyle fileleri havalandırdı. 5 dakikada maçı çözen ve galibiyeti getiren başarılı oyuncu, Akyazı Stadı'ndaki karamsar havayı da tamamen değiştirdi.

Bir ilki başardı

Trabzonspor formasıyla ilk kez bir maçta hem gol hem de asist katkısı sağlayan Edin Visca, bu sezon çıktığı 6 resmi karşılaşmada 3 kez skora etki (1 gol, 2 asist) etti.

Öte yandan 22 Kasım 2021'deki Gaziantep maçından sonra Trabzonspor ilk kez serbest vuruştan ağları sarstı. Son golü, Abdülkadir Ömür atmıştı. 

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