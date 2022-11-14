42. İstanbul Rallisi'ni Ali Türkkan-Burak Erdener ekibi kazandı

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ve son yarışı olan 42. İstanbul Rallisi'ni, Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi zirvede bitirdi.



Rallinin ilk gününü Cem Alakoç-Aras Dinçer ekibinin 12,5 saniye arkasında ikinci sırada tamamlayan Türkkan-Erdener ikilisi, rakiplerinin amortisör sorunu ile yarış dışı kalması üzerine, kariyerlerinde ilk kez Türkiye Ralli Şampiyonası birinciliğine uzandı.



İkili aynı zamanda Sınıf 2 birinciliğini elde ederken, Red Bull sporcusu Ali Türkkan, genç pilotlar birinciliğinin de sahibi oldu.



İkincilik basamağında aynı takımdan geçen yılın birincisi Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi yer alırken, BC Vision Motorsport'tan Burak Çukurova-Burak Akçay ekibi ralliyi üçüncü sırada noktaladı.



Toksport WRT adına yarışan bu sezon yapılan ilk 5 ralliyi de kazanarak Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonluğu'nu ilan eden Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibinin start almadığı rallinin markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye olurken, takımlar birinciliğini de BC Vision Motorsport kazandı.



İki Çeker ve Sınıf 4'te Bulgaristan'dan gelen konuk ekip Georgi Geradzhiev-Georgi Gadzhev ikilisi birinciliği elde ederken, Sınıf N'de Gürol Baranlı-Alperen Tetik, Sınıf 3'te Castrol Ford Team Türkiye'den Serhan Türkkan-Koray Akgün, Sınıf 5'te de Clio Rally Trophy Turkey'den Nebil Erbil-Aslı Erbil ilk sırada yer aldı.



Kadın Co-Pilotlar birincilik kupasının sahibi de Castrol Ford Team Türkiye'den Ömer Güneş ile yarışan Sevi Akal oldu.



35 yaş üzeri klasik otomobillere açık Historic Ralli klasmanında Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Kerim Tar, Ford Escort MKII ile genel klasman ve kategori 2 birinciliklerini elde etti.



Peugeot 205 GTI ile Tan Çağlayan-Selda Çağlayan çifti ikinci olurken,aynı zamanda Kategori 1 birinciliğini kazandı. Murat 131 ile yarışan Ekrem Tezel-Erkan Tekin de historic klasmanında üçüncülüğü elde etti.



Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası'nda ise Castrol Ford Team Türkiye'den Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı, genel klasman ve kategori 2 birincisi olmayı başardı. Aynı takımdan Cem Yudulmaz-Ali Emre Yılmaz ikinci ve Erdem İlbaylı-Soner Çevik ekibi de üçüncü sırada yarışı noktaladı.



Kategori 1'de Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken, kategori 3'te Ömer Yetiş-Çağlar Süren ve kategori 4'te de Levent Şapçılar-Deniz Gümüş ikilileri birincilikleri paylaştı.





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