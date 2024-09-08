Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 22 Eylül'de koşulacak.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan "Koramaz Vadisi" temasıyla 22 Eylül Pazar günü düzenlenecek etkinlikte, 21 ve 10 kilometrede 3 etapta yarışılacak.Organizasyona, 15 ülkeden yabancı sporcuların yanı sıra 10 bin kişi başvurdu.Toplam 1 milyon 64 bin lira para ödülünün dağıtılacağı yarışlarda, 242 kişi ödülden yararlanabilecek.