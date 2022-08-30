30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 100, yıl önce aziz milletimizden aldığı güçle Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde aldıkları unutulmaz zafer, bir ulusun kaderini değiştirmiş ve ülkemizin özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.Sporx olarak topraklarımızı düşman işgalinden kurtarıldığı büyük zaferin 100'üncü yıl dönümünde aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor; bizlere bu zaferi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz.