3 Temmuz davasında yeni gelişme!

Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz kumpasında yaşadığı zararların giderilmesi adına açtığı 100 milyon Lira'sı manevi, 50 milyon Euro'su maddi (dava açtığı tarihte yaklaşık 1 milyar 756 milyon TL) olmak üzere tazminat talep ettiği davada yeni taleplerde bulundu.

Kulüp şike kumpası nedeniyle, şampiyonlar ligine gidemediği 2011-2012 ve 2014-2015 sezonları için toplamda ne kadar UEFA gelirinden mahrum kaldığının ortaya çıkarılması için Galatasaray ve Trabzonspor'a yazı yazılmasını talep etti.Talebi kabul eden mahkeme, spor kulüpleri başta olmak üzere birçok kurumla yazışma yapılmasına karar verdi.Fenerbahçe'nin 2011-2012 sezonunda hak kazanmasına rağmen Avrupa Kupaları'na katılamadığı aktarılan dilekçede UEFA tarafından 2011-2012 ve 2014-2015 sezonlarına ilişkin olarak ödenen, maç, performans ve katılım bonusu ile pazar payı ödemelerinin yapıldığına ilişkin kayıtların Trabzonspor ve Galatasaray'dan celbi talep edildi.Fenerbahçe Spor Kulübü, böylelikle kulübün şike kumpası nedeniyle iki farklı sezon için toplamda ne kadar UEFA gelirinden mahrum kaldığının ortaya koyulabileceğini belirtti.Avukatlar tarafından kulübün kumpas nedeniyle yine aynı sezonlar için ne kadar resmi bahis gelirinden mahrum kaldığının ortaya konulması açısından Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na da yazı yazılması istendi.Spor Toto tarafından 2011-2012 ve 2014-2015 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne ilişkin bahis gelirlerinin kulüplere nasıl ve ne zaman dağıtıldığına dair bilgilerin istenmesi talep edildi.Ayrıca Fenerbahçe yöneticilerinin şike olaylarına karışmadığını ortaya koyan kesinleşmiş mahkeme kararlarının İstanbul 13. ve 23. Ağır Ceza Mahkemelerinden celbi istendi.Geçmiş dönemde İstanbul 13. Ağır Ceza Başkanı olup şike davasında beraat kararına imza atan Ali Günay'ın başkanlığındaki İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında celse arasında verilen talep dilekçesi doğrultusunda ilgili yazışmaların yapılmasına karar verdi.