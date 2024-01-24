3 saat 59 dakika süren müthiş maç Medvedev'in!

Avustralya Açık tek erkekler çeyrek finalinde Daniil Medvedev, Hubert Hurkacz'ı yenerek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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3 saat 59 dakika süren müthiş maç Medvedev'in!
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24 Ocak 2024 12:15
Son güncelleme 24 Ocak 2024 12:17
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler çeyrek finalinde 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, 9 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz'ı yenerek yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün sabah seansındaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, 3 saat 59 dakika süren karşılaşmada Rus Daniil Medvedev, Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 7-6, 2-6, 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Medvedev, yarı finalde Alexander Zverev-Carlos Alcaraz maçının galibiyle karşılaşacak.

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