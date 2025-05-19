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3. Lig play-off üçüncü tur maçları sonuçlandı

Nesine 3. Lig play-off üçüncü tur rövanş karşılaşmaları sonucunda Muşspor, Balıkesirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor finale yükseldi.

calendar 19 Mayıs 2025 23:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
3. Lig play-off üçüncü tur maçları sonuçlandı
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Futbolda Nesine 3. Lig play-off üçüncü tur rövanş maçları yapıldı.

Oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Muşspor ve Balıkesirspor tur atlayarak finale yükseldi.

İki takımın Nesine 2. Lig'e yükseleceği finallerde Muşspor ile Balıkesirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ile AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor karşı karşıya gelecek.

Bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

Sebat Gençlikspor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-2 (0-2)

Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor: 4-1 (0-1)

Karşıyaka-Muşspor: 1-2 (0-0)

Balıkesirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1 (1-0)


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