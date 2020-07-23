3. Lig 2. Grup play off finali belli oldu

Karşıyaka ve Turgutluspor TFF 3. Lig 2. Grup play-off finaline yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
3. Lig 2. Grup play off finali belli oldu
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23 Temmuz 2020 00:58
TFF 3. Lig Play-Off 2. Grup'ta yarı final maçlarını kazanan takımlar finale yükseldi.

Antalya'da oynanan play-off yarı final müsabakalarında Karşıyaka, Belediye Derincespor'u 1-0, Turgutluspor ise Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Karşıyaka ve Turgutluspor finalde rakip oldu. İki takım 26 Temmuz'daki finalde karşılaşacak.

Play-off 3. Grup yarı finalinde ise bugün Somaspor-Muğlaspor ve Pazarspor-Nevşehir Belediyespor maçları yapılacak.



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