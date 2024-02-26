3 bin metre yürüyüşte altın madalyaya uzandı

Çin'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Arası Atletizm Şampiyonası'nda 20 kilometre yürüyüşte altın madalya kazanan hemşehrisi Meryem Bekmez'i örnek alıp, antrenman yapan Mehmet Aslan (14), Bursa'da yapılan U16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre yürüyüşte birinci oldu.



Diyarbakır Spor Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Aslan, U16 Türkiye Atletizm Federasyonu'nca 3-4 Şubat tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'na katıldı. 2023'te Çin'de yapılan Dünya Üniversiteler Arası Atletizm Şampiyonası'nda 20 kilometre yürüyüşte altın madalya kazanan Meryem Bekmez'i kendisine örnek alan Aslan, 3 bin metre yürüyüşte rakiplerini geride bırakıp, birinci oldu. Aslan, kazandığı altın madalya ile Diyarbakır'a döndü.



'NASIL ŞAMPİYON OLDUĞUNU MERAK EDİYORDUM'



Milli takıma girmek istediğini söyleyen Mehmet Aslan, "Bursa'da yapılan Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metrede şampiyon oldum. Diyarbakır'a şampiyonluğu getirdim, mutluyum. Spora başlarken milli sporcu Meryem Bekmez'i örnek alıyordum. Meryem ablanın nasıl şampiyon olduğunu merak ediyordum. Ben de kalktım, yürüyüşe başladım. Sürekli antrenmanlar yaptım. Haftada 6 gün antrenman yapıyordum. Şampiyon olmamda en büyük destekçim olan öğretmenlerime, okul müdürüme ve aileme teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefim; milli takıma girmek, oradan da Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonlarına gitmek istiyorum" dedi.



'BİZİM İÇİN BİR GURUR KAYNAĞI'



Diyarbakır Spor Lisesi'nin müdürü Çerkez Selimoğlu, "İnşallah bundan sonraki süreçte onu olimpiyatlara hazırlayacağız. Olimpiyatlara gidebilmesi için de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Okulumuzda tesis ve malzeme anlamında herhangi bir eksik bulunmuyor, öğrencimizi kutluyoruz. Mehmet gibi birçok sporcu yetiştirmekteyiz. Mehmet'in başarısı, bizim için bir gurur kaynağıdır. Mehmet gibi birçok sporcu Diyarbakır'da yetişiyor" diye konuştu.





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