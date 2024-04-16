3 Bant Bilardo Erkekler Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası Ankara'da başladı

3 Bant Bilardo Erkekler Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası, Ankara'nın ev sahipliğinde start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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3 Bant Bilardo Erkekler Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası Ankara'da başladı
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16 Nisan 2024 15:54
 3 Bant Bilardo Erkekler Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası, Ankara'nın ev sahipliğinde başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona 15 ülkeden 48 sporcu katılıyor.

Türkiye, şampiyonada iki ekiple mücadele ediyor. Tayfun Taşdemir ve Tolgahan Kiraz Türkiye 1, Turgay Orak ve Burak Haşhaş ise Türkiye 2 takımını oluşturuyor.

Şampiyona yarın sona erecek.

3 Bant Bilardo Ferdi Erkekler Avrupa Şampiyonası da 18-21 Nisan tarihlerinde aynı tesislerde gerçekleştirilecek.

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