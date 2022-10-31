29 Ekim Cumhuriyet Kupası Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması'nın sonuçları belli oldu

Çanakkale'de, Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) ve Türkiye Binicilik Federasyonunun (TBF) iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması'nda sonuçlar belirlendi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının desteklediği yarışma, Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyündeki alanda gerçekleştirildi.



Türkiye, Bulgaristan, Yunanistanve Ürdün'den gelen 24 takımın 100 sporcuyla katılım sağladığı iki gün süren yarışmalarda, 'yetişkin 100 kilometrede birinciliği İsmail Can Çetinkaya, ikinciliği Betül Yılmaz, üçüncülüğü Mehmet Ali Kavraz elde etti. Genç yetişkin 100 kilometrede ise birinci Cem Çapur, ikinci Sadiye Serin oldu.



Yetişkin 120 kilometrede de Erkan Demir birinciliği, Haluk Yüksel ikinciliği, İsmail Eray Çakal üçüncülüğü kazandı. Genç yetişkin 120 kilometrede ise birinci Sattam Abas Snaip, ikinci Kayra Aranmış, üçüncülüğü ise İrem Kavraz elde etti.





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