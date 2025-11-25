25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

23 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı başladı

23 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, A Milli Takım'a oyuncu kazandırma amacıyla Riva'da başlayan hazırlık kampında 2 Aralık'a kadar çalışacak ve 29 Kasım'da A Milli Takım ile hazırlık maçı oynayacak.

calendar 25 Kasım 2025 14:26
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
23 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı başladı
A Milli Kadın Futbol Takımı'na oyuncu kazandırabilmek için aynı dönemde düzenlenen 23 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Nazlı Ceylan Demirbağ yönetiminde antrenmanlara başlayan milliler, ilk idmanında taktiksel çalışma yaptı. Antrenmanı A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve teknik heyet de takip etti.

Riva'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 2 Aralık'a kadar çalışacak ay-yıldızlılar, 29 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da A Milli Kadın Futbol Takımı ile hazırlık maçı yapacak. Antrenman programları A Milli Kadın Futbol Takımı'nın idman programına göre düzenlenen millileri, tüm A Takım teknik direktörleri takip edecek.


23 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampına şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Aylin Yıldırım (Rapperswill Jona), Defne Sarıoğlu (Borussia Mönchengladbach), Kevser Gündoğdu (Türkiyem Spor Berlin), Sudenur Yolcu (Ünye Kadın SK)

Defans: Beyza Semercioğlu (Beşiktaş), Meryem Başkaya (Odense Boldklub), Mesude Alayont (Fenerbahçe ArsaVev), Nazlı Örnek (Fatih Vatanspor), Nehir Zeytünlü (Beşiktaş), Nilay Güreler (Çekmeköy Bilgidoğa), Rabia Nur Küçük (Trabzonspor), Rabiya Karagül (Prolift Giresun Sanayispor), Selin Cemal (Westham United), Sıla Besra Tetik (Fatih Vatanspor), Suhde Nur Arpacı (Ünye Kadın SK), Yuna Demir (California State University Long Beach)

Orta Saha: Azra Ardos (Trabzonspor), Berivan İçen (Dinamo Moskva), Berfin Elif Ceylan (Çekmeköy Bilgidoğa), Meryem Mas (Avcılar Cihangirspor), Mine Yıldız (Horozkent SK), Nihal Saraç (Trabzonspor), Nevcan Keleş (Prolift Giresun Sanayispor), Sara Temel (Scharn), Tuana Yılmaz (Bakırköy Kadın Futbol), Yaren Sürül (SC13 Bad Neuenahr), Zeynep Ülkü Kahya (Telsizspor)

Forvet: Elanur Laçın (Galatasaray GAİN), Sibel Ağırman (Eintracht Frankfurt), Tuana Naz Türçin (Dudullu), Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe ArsaVev)

