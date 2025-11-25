A Milli Kadın Futbol Takımı'na oyuncu kazandırabilmek için aynı dönemde düzenlenen 23 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı başladı.Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Nazlı Ceylan Demirbağ yönetiminde antrenmanlara başlayan milliler, ilk idmanında taktiksel çalışma yaptı. Antrenmanı A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve teknik heyet de takip etti.Riva'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 2 Aralık'a kadar çalışacak ay-yıldızlılar, 29 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da A Milli Kadın Futbol Takımı ile hazırlık maçı yapacak. Antrenman programları A Milli Kadın Futbol Takımı'nın idman programına göre düzenlenen millileri, tüm A Takım teknik direktörleri takip edecek.Aylin Yıldırım (Rapperswill Jona), Defne Sarıoğlu (Borussia Mönchengladbach), Kevser Gündoğdu (Türkiyem Spor Berlin), Sudenur Yolcu (Ünye Kadın SK)Beyza Semercioğlu (Beşiktaş), Meryem Başkaya (Odense Boldklub), Mesude Alayont (Fenerbahçe ArsaVev), Nazlı Örnek (Fatih Vatanspor), Nehir Zeytünlü (Beşiktaş), Nilay Güreler (Çekmeköy Bilgidoğa), Rabia Nur Küçük (Trabzonspor), Rabiya Karagül (Prolift Giresun Sanayispor), Selin Cemal (Westham United), Sıla Besra Tetik (Fatih Vatanspor), Suhde Nur Arpacı (Ünye Kadın SK), Yuna Demir (California State University Long Beach)Azra Ardos (Trabzonspor), Berivan İçen (Dinamo Moskva), Berfin Elif Ceylan (Çekmeköy Bilgidoğa), Meryem Mas (Avcılar Cihangirspor), Mine Yıldız (Horozkent SK), Nihal Saraç (Trabzonspor), Nevcan Keleş (Prolift Giresun Sanayispor), Sara Temel (Scharn), Tuana Yılmaz (Bakırköy Kadın Futbol), Yaren Sürül (SC13 Bad Neuenahr), Zeynep Ülkü Kahya (Telsizspor)Elanur Laçın (Galatasaray GAİN), Sibel Ağırman (Eintracht Frankfurt), Tuana Naz Türçin (Dudullu), Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe ArsaVev)