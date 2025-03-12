23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya daha!

Milli sporcular Tuba Demir, Nesrin Baş ve Elmira Yasin altın, Ebru Dağbaşı bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya daha!
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12 Mart 2025 01:00
Arnavutluk'ta devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde kadın milli sporcular, 3 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

Başkent Tiran'da düzenlenen organizasyonda Tuba Demir, Nesrin Baş ve Elmira Yasin, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Finalde Tuba Demir (55 kilo) Moldovalı Mihaela Samoil'i 7-0, Nesrin Baş (68 kilo) Ukraynalı Manola Skobelska'yı 6-2, Elmira Yasin (76 kilo) de bağımsız sporcu Olga Kozyreva'yı 10-5 yenerek altın madalya kazandı.

Kadınlar 59 kiloda mücadele eden Ebru Dağbaşı ise bağımsız sporcu Evgeniia Ogorodnikova'yı 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona, 14 Mart Cuma günü sona erecek.

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