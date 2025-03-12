23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya daha!

Arnavutluk'ta devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde kadın milli sporcular, 3 altın ve 1 bronz madalya elde etti.
Başkent Tiran'da düzenlenen organizasyonda Tuba Demir, Nesrin Baş ve Elmira Yasin, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Finalde Tuba Demir (55 kilo) Moldovalı Mihaela Samoil'i 7-0, Nesrin Baş (68 kilo) Ukraynalı Manola Skobelska'yı 6-2, Elmira Yasin (76 kilo) de bağımsız sporcu Olga Kozyreva'yı 10-5 yenerek altın madalya kazandı.
Kadınlar 59 kiloda mücadele eden Ebru Dağbaşı ise bağımsız sporcu Evgeniia Ogorodnikova'yı 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyona, 14 Mart Cuma günü sona erecek.
Başkent Tiran'da düzenlenen organizasyonda Tuba Demir, Nesrin Baş ve Elmira Yasin, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Finalde Tuba Demir (55 kilo) Moldovalı Mihaela Samoil'i 7-0, Nesrin Baş (68 kilo) Ukraynalı Manola Skobelska'yı 6-2, Elmira Yasin (76 kilo) de bağımsız sporcu Olga Kozyreva'yı 10-5 yenerek altın madalya kazandı.
Kadınlar 59 kiloda mücadele eden Ebru Dağbaşı ise bağımsız sporcu Evgeniia Ogorodnikova'yı 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyona, 14 Mart Cuma günü sona erecek.