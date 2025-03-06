23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Arnavutluk'ta başlıyor

Milli güreşçiler, Arnavutluk'ta düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak.



Başkent Tiran'da 8-14 Mart tarihlerinde yapılacak şampiyonada 30 milli güreşçi madalya mücadelesi verecek.



Şampiyona, erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda yapılacak müsabakalarla başlayacak.



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından şampiyonluklarla dolu sporculuk kariyerini noktalayan Taha Akgül, ilk kez Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak.



23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ise şöyle:



Serbest stil



57 kilo: Bekir Keser



61 kilo: Tolga Özbek



65 kilo: Abdullah Toprak



70 kilo: Umut Erdoğan



74 kilo: İsmet Çiftçi



79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak



86 kilo: Alperen Atar



92 kilo: Alperen Tokgöz



97 kilo: Resul Güne



125 kilo: Efe Anıl Al



Kadınlar



50 kilo: Songül Kavak



53 kilo: Remziye Karadağ



55 kilo: Tuba Demir



57 kilo: Emine Çakmak



59 kilo: Ebru Dağbaşı



62 kilo: Selvi İlyasoğlu



65 kilo: Beyza Nur Akkuş



68 kilo: Nesrin Baş



72 kilo: Hatice Nur Sarı



76 kilo: Elmira Yasin



Grekoromen



55 kilo: Mehmet Hanifi Sarp



60 kilo: Mert İlbars



63 kilo: Furkan Erken



67 kilo: Azat Sarıyar



72 kilo: Eren Ülkü



77 kilo: Müslim Barga



82 kilo: Yüksel Sarıçiçek



87 kilo: Alperen Berber



97 kilo: Muhittin Emre Helvacı



130 kilo: Cemal Yusuf Bakır



