23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Arnavutluk'ta başlıyor

Milli güreşçiler, Arnavutluk'ta düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak.
Başkent Tiran'da 8-14 Mart tarihlerinde yapılacak şampiyonada 30 milli güreşçi madalya mücadelesi verecek.
Şampiyona, erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda yapılacak müsabakalarla başlayacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından şampiyonluklarla dolu sporculuk kariyerini noktalayan Taha Akgül, ilk kez Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak.
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ise şöyle:
Serbest stil
57 kilo: Bekir Keser
61 kilo: Tolga Özbek
65 kilo: Abdullah Toprak
70 kilo: Umut Erdoğan
74 kilo: İsmet Çiftçi
79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak
86 kilo: Alperen Atar
92 kilo: Alperen Tokgöz
97 kilo: Resul Güne
125 kilo: Efe Anıl Al
Kadınlar
50 kilo: Songül Kavak
53 kilo: Remziye Karadağ
55 kilo: Tuba Demir
57 kilo: Emine Çakmak
59 kilo: Ebru Dağbaşı
62 kilo: Selvi İlyasoğlu
65 kilo: Beyza Nur Akkuş
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Hatice Nur Sarı
76 kilo: Elmira Yasin
Grekoromen
55 kilo: Mehmet Hanifi Sarp
60 kilo: Mert İlbars
63 kilo: Furkan Erken
67 kilo: Azat Sarıyar
72 kilo: Eren Ülkü
77 kilo: Müslim Barga
82 kilo: Yüksel Sarıçiçek
87 kilo: Alperen Berber
97 kilo: Muhittin Emre Helvacı
130 kilo: Cemal Yusuf Bakır
Başkent Tiran'da 8-14 Mart tarihlerinde yapılacak şampiyonada 30 milli güreşçi madalya mücadelesi verecek.
Şampiyona, erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda yapılacak müsabakalarla başlayacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından şampiyonluklarla dolu sporculuk kariyerini noktalayan Taha Akgül, ilk kez Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak.
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ise şöyle:
Serbest stil
57 kilo: Bekir Keser
61 kilo: Tolga Özbek
65 kilo: Abdullah Toprak
70 kilo: Umut Erdoğan
74 kilo: İsmet Çiftçi
79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak
86 kilo: Alperen Atar
92 kilo: Alperen Tokgöz
97 kilo: Resul Güne
125 kilo: Efe Anıl Al
Kadınlar
50 kilo: Songül Kavak
53 kilo: Remziye Karadağ
55 kilo: Tuba Demir
57 kilo: Emine Çakmak
59 kilo: Ebru Dağbaşı
62 kilo: Selvi İlyasoğlu
65 kilo: Beyza Nur Akkuş
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Hatice Nur Sarı
76 kilo: Elmira Yasin
Grekoromen
55 kilo: Mehmet Hanifi Sarp
60 kilo: Mert İlbars
63 kilo: Furkan Erken
67 kilo: Azat Sarıyar
72 kilo: Eren Ülkü
77 kilo: Müslim Barga
82 kilo: Yüksel Sarıçiçek
87 kilo: Alperen Berber
97 kilo: Muhittin Emre Helvacı
130 kilo: Cemal Yusuf Bakır