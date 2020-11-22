22 Kasım Pazar iddaa tahminleri

22 Kasım Pazar günü hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli maç arasından önce şu ana kadar ligin en büyük sürprizinin altına imza atan ve Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çeken İsmail Kartal ve öğrencilerinde moraller ve keyifler yerinde diyebiliriz. Açıkçası Kadıköy deplasmanındaki dirilikleri, sert savunmaları ile bence çok iyi maç çıkardılar. Mehmet Altıparmak sonrası yoluna İrfan Buz ile devam eden Kasımpaşa ise ligin iyi takımlarından birisi olduğunu kanıtladı. Ben Konya'da da sahada iyi mücadele ve keyifli bir maç oynayacaklarını düşünüyorum. Taraf bahsi açısından her sonuca açık olan bu karşılaşma için de size 2-3 gol seçimini öneriyorum.Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Lige çok kötü başlayan ve oynadığı maçlarda sadece 2 puan alabilen Sarı Lacivertlilier geçen sezon sonrası eline geçen fırsatı çok kullanabilecek gibi durmuyor. Özellikle kadro olarak çok gerilerde kalan Başkent ekibi yine de gücü nispetinde iyi mücadele ediyor. Göztepe ise bana göre bekleneni çok verecek futbolu oynayamıyor ve iyi durumda değiller. Buna rağmen elbette Ankaragücü karşısında favoriler. Yine de ben Ankara ekibinden bu maç için ümitliyim ve onlardan sürpriz bekliyorum. 02 çifte şans seçimine yönelip sürpriz bekleyebiliriz.Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Arka arkaya alınan kötü sonuçlar sonrasında Newton ile yollarını ayıran Bordo-Mavililer, ünlü teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaştı ve aslında tüm kamuoyunun sezon başından beri beklediği değişikliği yapmış oldu. Başakşehir ve Milli Takım dışında ilk kez geçen sezon Beşiktaş ile yola çıkan Avcı için o macera çok iyi geçmemişti. Şimdiki Trabzon macerası da bence ilgi çekici olacak. Mehmet Özdilek'in Erzurumspor'u çok iyi durumda değil. Ben ev sahibi ekibin kazanarak ölü toprağını üzerinden atacağını düşünüyorum. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Milli maç arasında flaş bir hamle yapan ve teknik direktörlük için Ersun Yanal ile el sıkışan Antalyaspor, yeni hocası ile ilk maçına çıkacak. Kırmızı-Beyazlılar, iyi başlamadığı sezonda iyi devam etmek için bu maçı oldukçça önemsiyor. Alanyaspor ise liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken, zirve yarışında kalabilmek adına bu maçı en azından puanla geçmek istiyorlar. Ben Antalya'da keyifli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. KG Var seçimi de ideal tercih olacakmış gibi gözüküyor.İtalya Ligi'nde Roma ile Parma karşı karşıya gelecek. Bu sezon sadece 1 galibiyet alan Parma, son 3 maçından beraberlikle ayrılarak kötü gidişe en azından biraz olsun ara verdi. Ancak şimdi uzun süredir kazanamadıkları Roma deplasmına çıkacaklar. Parma, Roma deplasmanında son galibiyetini 1997 yılının Nisan ayında aldı. Ayrıca son 10 resmi maçta ise Roma, Parma'yı 8 kez yenerken, 1 maç beraberlikle bitti, 1 kez Parma güldü. Roma maçlarında neredeyse puan kaybını unutan Roma bu hafta da kazanarak yoluna devam edecektir.İtalya Ligi'nde Inter ile Torino karşı karşıya gelecek. Antonio Conte yönetimindeki Inter'de beklentiler yüksek ama saha sonuçları istenilen düzeyde değil. Galip gelmekte zorlanan Inter, seviye olarak kendinden kötü takımlara bile puan kaybedebiliyor. Şampiyonluk ya da yarışta olmak için bu performans kesinlikle yetmez. Antonio Conte aradan sonra galibiyetle başlayarak seri yakalamak istiyor. Torino da Inter gibi sezona iyi başlamadı ve ara öncesi ligin sonundaki Crotone ile golsüz berabere kalarak büyük şok yaşadılar. Ancak bu kez Inter'e daha konsantre olacaklardır. Taraf riskini almadan karşılıklı gol var seçeneğini kuponlar yazabiliriz.İngiltere Premier Lig'de Leeds United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Leicester ve Crystal Palace'a 4-1 kaybeden Leeds United, bu ağır yenilgilerin ardından milli arada toparlanmaya çalıştı. Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United, 8 maçta 10 puan topladı ama bundan daha iyisini yapabilirlerdi. Şimdi Arsenal karşısında bir tepki vermek zorundalalar ama ne kadar iyi oyun oynayacaklar görereceğiz. Arsenal de araya evinde Aston Villa'ya 3-0 yenilerek girdi ve Mikel Arteta'nın öğrencileri de kazanmak zorunda. Bu hafta yenilgi istemeyen iki takımın mücadelesinde karşılıklı gollerle 2,5 Üst gelecektir.İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Liverpool arada gelen sakatlık ve koronavirüs haberiyle sarsıldı. Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Alexander-Arnold, Andrew Robertson (Şüpheli), Thiago, Fabinho (Şüpheli), Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain (Şüpheli) ve Muhammed Salah gibi isimler Liverpool'da forma giyemeyecek. Jürgen Klopp'un bu kez gerçekten şapkadan tavşan çıkarması gerekiyor. Leicester'da milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Wilfred Ndidi, Daniel Amartey forma giyemeyecek. Bu kadar eksiğin olduğu maç pek çok şeye gebe diyebiliriz. Ancak özellikle savunma eksikleri nedeniyle bol gol izleyeceğiz. 2,5 Üst seçeneğini kuponlarda düşünebiliriz.İtalya Ligi'nde Napoli ile Milan karşı karşıya gelecek. Milan efsanesi Gennaro Gattuso yönetimindeki Napoli 7 maçta 14 puan toplarken, Milan ise 7 maçta 17 puan hanesine yazdırdı ve araya lider girdi. 2010 yılından bu yana Napoli deplasmanında kazanamayan Milan, bu kötü seriyi noktalamak istiyor. David Ospina, Elseid Hysaj, Amir Rrahmani ve Victor Osimhen gibi eksikleri olan Napoli ise Gennaro Gattuso ile güç gösterisi yapmayı hedefliyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren bu maçta taraf bahisi her ihtimale açık. Ancak karşılıklı gollerin olması ve 2,5 Üst seçeneği daha cazip ihtimaller olarak görünüyor.Fransa Ligue 1'in 11'inci haftasında Angers sahasında Lyon'u konuk edecek. Konuk Lyon, son 10 maçında sadece 1 kere mağlup oldu. Son 4 maçın 3'ünde de sahadan galibiyetle ayrıldılar. Angers ise inişli-çıkışı grafiğini sürdürüyor. Deplasmandaki Rennes galibiyetiyle herkesi şaşırttılar sonrasında iç sahadaki Nice maçında yokları oynadılar. Gol yollarında sıkıntı çekmiyorlar. Diğer tarafta Lyon'da gol sıkıntısı yaşamıyor. Ancak savunmadaki aksaklıklar sürüyor. Taraf bahsi zor. Karşılıklı gol var oynamak mantıklı.Fransa Ligue 1'in 11'inci haftasında milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında Lorient'i konuk edecek. Lille oynadığı son 10 resmi maçta sadece 1 kere kaybetti. Onda da ligin son maçında deplasmanda Brest'e mağlup oldular. Bu mağlubiyetle lider PSG'nin 5 puan gerisine düştüler. Konuk ekip ise ligde sadece 2 galibiyet alabildi. Bunun yanında 3 maçtır da galibiyete hasretler. Lille, gayet iyi oynuyor. İç sahada henüz maç kaybetmediler. Lorient'in bu deplasmandan 3 puan çıkartması oldukça zor.İspanya LaLiga'da hafta Athletic Bilbao-Real Betis karşılaşmasıyla sona erecek. Bu maç öncesinde 8 maçta 9 puan toplayan Bilbao, 14'üncü sırada yer alıyor. 9 maçta 12 puan alan Betis ise 7'nci sırada. Konuk Real Betis, son 7 maçında 5 mağlubiyet aldı. Buna rağmen 7'nci sırada kalabildiler. Bilbao ise bu sezon 2 maç üst üste kazanamadı. Nerede ne yapacakları belli olmuyor. Betis'e baktığımız zaman ise ligin en çok gol yiyen takımı. 9 maçta 17 gol yediler. Bu maç öncesinde konuk ekipte birçok eksik isim bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Fekir ve Canales bu maçta forma giyemeyecek. Stoper Mandi ise kart cezalısı. İki takımında son maçlarında gol yönünden sıkıntı olmuyor. 1.5 üste açılan oran gayet makul. Banko kuponlarda 1.5 üstü yerini almalı.