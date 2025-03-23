2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk haftasında bugün 6 maç tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları
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23 Mart 2025 00:52
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk haftasına 6 maçla devam edildi.

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında 6 maç oynandı.

Elemelerin ilk haftasında bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

I Grubu:

Moldova-Norveç: 0-5

İsrail-Estonya: 2-1

J Grubu:

Lihtenştayn-Kuzey Makedonya: 0-3

Galler-Kazakistan: 3-1

L Grubu:

Karadağ-Cebelitarık: 3-1

Çekya-Faroe Adaları: 2-1

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